Гифку с анимированным летающим котом, который за собой оставляет радужный след, и который стал популярным Интернет-мемом, продали на онлайн-аукционе за 580 тысяч долларов.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

10 лет назад гифку Nyan Cat создал Крис Торрес.

В четверг он выставил единственную в своем роде версию для продажи на Foundation, веб-сайте для покупки и продажи цифровых товаров. В последний час аукциона разразилась война торгов. Nyan Cat был продан пользователю, идентифицированному только по номеру кошелька криптовалюты. Он выложил за гифку криптовалюты на 580 000 долларов.

Отмечается, что это пока самое дорогое цифровое приобретение. В мире криптовалюты такое приобретение называют NFT — от английского “non-fungible token”, “невзаимозаменяемый токен”. Покупатели платят не за уникальное право пользоваться товаром, ведь такая гифка свободно “гуляет” по Сети. Тут ценится само осознание того, что приобретенная копия является оригинальной.

Среди других недавно проданных цифровых токенов – клип Леброна Джеймса, блокирующего бросок в баскетбольном матче Lakers, который в январе стоил 100 000 долларов, и сообщение в Twitter Марка Кубана, инвестора и владельца Dallas Mavericks, которое ушло за 952 доллара. В этом месяце актриса Линдси Лохан продала изображение своего лица более чем за 17 000 долларов и в знак уважения к таким криптовалютам, как Биткойн, заявила: “Я верю в мир, который финансово децентрализован”. Изображение было перепродано за 57 000 долларов.

Люди давно придают эмоциональную и эстетическую ценность физическим товарам, таким как предметы искусства или бейсбольные карточки, и готовы платить за них большие деньги. Но цифровые товары не имели такой же ценности, потому что их можно легко скопировать, поделиться и украсть.

Технология блокчейн, которая чаще всего ассоциируется с биткойнами, меняет это. NFT полагаются на технологию для обозначения официальной копии цифрового носителя, позволяя художникам, музыкантам, спортивным компаниям зарабатывать деньги на продаже цифровых товаров, которые в противном случае были бы дешевыми или бесплатными.

При продаже NFT все компьютеры, подключенные к сети криптовалюты, записывают транзакцию в общий реестр, а блокчейн служит своего рода сертификатом подлинности, который нельзя изменить или стереть.

Некоторые покупатели NFT – коллекционеры и фанаты, которые хвастаются своими покупками в социальных сетях. Другие пытаются быстро заработать на скачке цен на криптовалюту. Многие рассматривают NFT как форму развлечения, сочетающую в себе азартные игры, коллекционирование спортивных карточек, инвестирование.

Сногсшибательные цены на NFT вызвали ту же путаницу и насмешки, которые долгое время преследовали мир криптовалюты. Существует неопределенность в отношении стабильности цен, поскольку во многих транзакциях используются криптовалюты, стоимость которых сильно колебалась в течение последних двух лет.

Рынок NFT начал расти в прошлом году: более 222 000 человек участвовали в продажах на сумму 250 миллионов долларов, что в четыре раза больше, чем в 2019 году.

Диджей Джастин Блау, который более известен под сценическим псевдонимом 3LAU, также прибегнул к NFT, ведь из-за пандемии его концертная деятельность остановилась.

Он и его арт-директор Майк Паризелла, известный под псевдонимом Slimesunday, начали продавать неизданные песни с эксклюзивными визуальными эффектами. По словам Блау, они продали цифровых произведений искусства и музыки на сумму более 1,1 миллиона долларов.

“Это совершенно новая культура владения цифровыми активами. Это эмоциональная вещь”, – сказал Блау.

Блау также коллекционирует и уже купил 25 произведений цифрового искусства.