Актриса и певица Хилари Дафф 24 марта стала мамой в третий раз. Она родила вторую дочь. Несколько часов знаменитость поделилась первыми снимками новорожденной.

Фото, сделанное после родов, она опубликовала в Instagram.

Это второй общий ребенок актрисы и музыканта группы The Come Clean Мэттью Кома.

Сначала Хилари выложила фото своей младшей дочери Бэнкс (полное имя Бэнкс Вайолет Бэйр), написав, что та стала старшей сестрой. Она не сообщала подписчикам пол и имя новорожденного малыша.

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Но ждать пришлось недолго.

Теперь известно, что у Хилари девочка.

“Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!”, – написала звезда под черно-белым семейным фото, сделанным вокруг родильного бассейна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Также многодетная мама опубликовала пару кадров дочки в сторис.

О том, что Хилари ждет ребенка, стало известно в конце октября.