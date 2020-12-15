Об этом сообщает Screen Rant со ссылкой на сценаристку Ким Морган.
Съемки начались еще в январе, но были заморожены в марте из-за пандемии коронавируса. В основу сценария лег роман “Аллея кошмаров” Уильяма Линдсея Грешема, рассказывающий о темной стороне шоу-бизнеса.
В версии Гильермо дель Торо участвовали Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и другие актеры.
Дата премьеры пока не сообщается.
Это – вторая экранизация романа. Впервые он был адаптирован для кино в 1947 году.
- Ранее сообщалось, что Netflix объявил актерский состав нового анимационного мюзикла “Пиноккио” режиссера Гильермо дель Торо.