Об этом сообщает Screen Rant со ссылкой на сценаристку Ким Морган.

Съемки начались еще в январе, но были заморожены в марте из-за пандемии коронавируса. В основу сценария лег роман “Аллея кошмаров” Уильяма Линдсея Грешема, рассказывающий о темной стороне шоу-бизнеса.

В версии Гильермо дель Торо участвовали Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и другие актеры.

Дата премьеры пока не сообщается.

Это – вторая экранизация романа. Впервые он был адаптирован для кино в 1947 году.