Об этом она заявила в интервью программе “Звездный путь”.
Спортсменка рассказала, что именно пилатес и хореография позволили ей не потерять форму во время карантина.
“Когда был жесткий карантин, то я пыталась заниматься по будням, а в субботу и воскресенье отдыхала. Конечно, иногда было просто лень, и я пропускала тренировки. Но все равно пыталась поддерживать себя в форме, потому что понимала: скоро лето”, – рассказала гимнастка.
Кроме этого, во время изоляции Анна проводила занятия со своими учениками в режиме онлайн.
“Сейчас – это моя работа. Ежедневно, в восемь утра, кроме субботы и воскресенья, у меня занятия с детьми. Я кайфую от самого процесса. Особенно, когда вижу, что детям нравится, и у них получается, несмотря на то, что им всего 4 – 5 лет”, – отметила она.
Ризатдинова рассказала, что пилатесом занималась трижды в неделю.
- В ноябре 2017 года сообщалось, что чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова родила первенца. Отцом мальчика стал беглый нардеп Александр Онищенко.