Украинская гимнастка и призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова рассказала, что во время карантина у нее появилось новое хобби – пилатес.

Об этом она заявила в интервью программе “Звездный путь”.

Спортсменка рассказала, что именно пилатес и хореография позволили ей не потерять форму во время карантина.

“Когда был жесткий карантин, то я пыталась заниматься по будням, а в субботу и воскресенье отдыхала. Конечно, иногда было просто лень, и я пропускала тренировки. Но все равно пыталась поддерживать себя в форме, потому что понимала: скоро лето”, – рассказала гимнастка.

Кроме этого, во время изоляции Анна проводила занятия со своими учениками в режиме онлайн.

“Сейчас – это моя работа. Ежедневно, в восемь утра, кроме субботы и воскресенья, у меня занятия с детьми. Я кайфую от самого процесса. Особенно, когда вижу, что детям нравится, и у них получается, несмотря на то, что им всего 4 – 5 лет”, – отметила она.

Ризатдинова рассказала, что пилатесом занималась трижды в неделю.