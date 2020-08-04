Об этом сообщает TMZ.

Гитарой Martin D-18 1942 года Пресли пользовался с 1954 по 1956 год.

Он приобрел ее в магазине OK Houck’s в Мемфисе. Позднее певец украсил корпус инструмента металлическими буквами, которые образовали надпись “ELVIS”. На данный момент на гитаре не хватает буквы “S”.

В то время, когда Пресли играл на этой гитаре, он записал множество своих ранних классических произведений, включая “That’s Alright (Mama)”, “Blue Moon of Kentucky” и “Good Rockin’ Tonight”.