Об этом сообщает TMZ.
Гитарой Martin D-18 1942 года Пресли пользовался с 1954 по 1956 год.
Он приобрел ее в магазине OK Houck’s в Мемфисе. Позднее певец украсил корпус инструмента металлическими буквами, которые образовали надпись “ELVIS”. На данный момент на гитаре не хватает буквы “S”.
В то время, когда Пресли играл на этой гитаре, он записал множество своих ранних классических произведений, включая “That’s Alright (Mama)”, “Blue Moon of Kentucky” и “Good Rockin’ Tonight”.
- Фильм режиссера База Лурмана о певце Элвисе Пресли выйдет на экраны 1 октября 2021 года.