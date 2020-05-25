Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

В понедельник, 25 мая, Мэй записал 7-минутное видеообращение, в котором рассказал о своих “медицинских приключениях”, которые он пережил в мае.

Все началось с того, что во время работы в саду в начале месяца травмировал ягодицу.

“У меня действительно был разрыв моей… Моей большой ягодичной мышцы”, — сказал он.

Затем у него появились проблемы со спиной. МРТ позвоночника выявила, что седалищный нерв сжат. По словам музыканта, по ощущениям это было похоже на то, будто “кто-то сует в спину отвертку”.

За этим последовали проблемы с сердцем: у гитариста случился сердечный приступ.

“В середине всей саги о болезненной спине у меня был небольшой сердечный приступ. Боли продолжались около 40 минут”, — рассказал музыкант.

Тогда Мэя срочно госпитализировали в больницу, где выяснилось, что у него было три переполненных артерии, которые блокировали кровоснабжение сердца.

Музыкант сказал, что он был шокирован, когда узнал о своем состоянии, поскольку считал себя здоровым.

“Я понятия не имел [что есть проблемы], у меня были отличные электрокардиограммы и все такое, вы знаете. Ничто не предвещало того, что у меня будут настоящие, серьезные проблемы. Я мог бы умереть от этого”, — добавил он.

В больнице Мэю провели стентирование. Мэй назвал это “невероятной операцией”.

Он заверил, что теперь чувствует себя хорошо.