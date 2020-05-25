Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.
В понедельник, 25 мая, Мэй записал 7-минутное видеообращение, в котором рассказал о своих “медицинских приключениях”, которые он пережил в мае.
Все началось с того, что во время работы в саду в начале месяца травмировал ягодицу.
“У меня действительно был разрыв моей… Моей большой ягодичной мышцы”, — сказал он.
Затем у него появились проблемы со спиной. МРТ позвоночника выявила, что седалищный нерв сжат. По словам музыканта, по ощущениям это было похоже на то, будто “кто-то сует в спину отвертку”.
За этим последовали проблемы с сердцем: у гитариста случился сердечный приступ.
“В середине всей саги о болезненной спине у меня был небольшой сердечный приступ. Боли продолжались около 40 минут”, — рассказал музыкант.
Тогда Мэя срочно госпитализировали в больницу, где выяснилось, что у него было три переполненных артерии, которые блокировали кровоснабжение сердца.
Музыкант сказал, что он был шокирован, когда узнал о своем состоянии, поскольку считал себя здоровым.
“Я понятия не имел [что есть проблемы], у меня были отличные электрокардиограммы и все такое, вы знаете. Ничто не предвещало того, что у меня будут настоящие, серьезные проблемы. Я мог бы умереть от этого”, — добавил он.
В больнице Мэю провели стентирование. Мэй назвал это “невероятной операцией”.
Он заверил, что теперь чувствует себя хорошо.
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Hmm … Sheer Heart Attack eh ? Well, I think I always worried a little bit about that album title. I wondered if it might upset some people who had actually had heart attacks. I’m actually quite relieved now that I’m in that club – and I don’t find it upsetting at all ! Take. care folks. And … why did those discs in my spine get so squished? Well I think 50 years of running around with a guitar strap over my left shoulder holding a heavy guitar might have something to do with it ! But it probably WAS all worth it ! Bri
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