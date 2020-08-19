Об этом сообщает Daily Mail.
Музыкант окончил Художественный колледж Илинга в Лондоне и в 1987 году впервые показал свои работы на выставке Art Exchange в Сан-Франциско.
На выставке Ронни Вуд общает показать и старые работы, и те, которые создал на самоизоляции.
Обычно гитарист рисует коллег по группе Rolling Stones или концерты.
Выставка состоится в имении Эшридж под Лондоном с 21 по 27 августа.
- Ранее сообщалось, что с 20 по 25 августа состоится третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.