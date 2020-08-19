Гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд устроил выставку своих картин Ronnie Wood x Ashridge House, чтобы помочь британским медикам - средства от продажи билетов направят в фонд NHS.

Об этом сообщает Daily Mail.

Музыкант окончил Художественный колледж Илинга в Лондоне и в 1987 году впервые показал свои работы на выставке Art Exchange в Сан-Франциско.

На выставке Ронни Вуд общает показать и старые работы, и те, которые создал на самоизоляции.

Обычно гитарист рисует коллег по группе Rolling Stones или концерты.

Выставка состоится в имении Эшридж под Лондоном с 21 по 27 августа.