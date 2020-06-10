Об этом музыкант написал на личной странице в Instagram.
Журнал Guitar World – ежемесячное периодическое издание для гитаристов, которое выходит с июля 1980 года.
В последнем выпуске редакция подготовила список из 170 музыкантов, предложив читателям в режиме онлайн-голосования выбрать самого лучшего. Все гитаристы были распределены по категориям, в соответствии с музыкальными стилями, в которых работают. В частности, это были такие категории, как классический рок, блюз, хэви-метал, шред, инди и так далее. Также была особая категория – “лучший гитарист нашего времени”.
В этой категории первенство досталось Мэю.
“Я потерял дар речи. Я шокирован. Должен сказать, что это совершенно неожиданно. Я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне. Я никогда не буду претендовать на звание великого гитариста в смысле виртуоза. Я просто пытаюсь играть от души, вот и все”, – написал о своей победе Мэй.
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Still speechless ! But I’m happy I can inspire such works in talented people. Keep swiping, folks, to share some gems – and sometimes I feel some of you artists know me in ways that I don’t know myself. Thanks for the lovely compliments. Thanks @sarah_rugg for finding some of these – and the second artwork in this series is by @elisa.kent_draws – lovely ! If I missed any other credits off please tell me. 💥💥💥💥 And BIG THANKS to you readers of TOTAL GUITAR for voting me to #1 !!! Bri
Также он написал, что его кумир среди гитаристов – Джимми Хендрикс, которого в 2009 году журнал Time назвал “величайшим гитаристом всех времен”.
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