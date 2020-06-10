Об этом музыкант написал на личной странице в Instagram.

Журнал Guitar World – ежемесячное периодическое издание для гитаристов, которое выходит с июля 1980 года.

В последнем выпуске редакция подготовила список из 170 музыкантов, предложив читателям в режиме онлайн-голосования выбрать самого лучшего. Все гитаристы были распределены по категориям, в соответствии с музыкальными стилями, в которых работают. В частности, это были такие категории, как классический рок, блюз, хэви-метал, шред, инди и так далее. Также была особая категория – “лучший гитарист нашего времени”.

В этой категории первенство досталось Мэю.

“Я потерял дар речи. Я шокирован. Должен сказать, что это совершенно неожиданно. Я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне. Я никогда не буду претендовать на звание великого гитариста в смысле виртуоза. Я просто пытаюсь играть от души, вот и все”, – написал о своей победе Мэй.

Также он написал, что его кумир среди гитаристов – Джимми Хендрикс, которого в 2009 году журнал Time назвал “величайшим гитаристом всех времен”.