На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.

Об этом сообщается в Twitter аукционного дома Julien’s Auctions.

Итоговая стоимость лота составила $6 010 000. Эта сумма является рекордной для выставленной на продажу гитары.

“Продано за 6 010 000 долларов! Новый мировой рекорд для гитары! Гитара Курта Кобейна с выступления Nirvana MTV Unplugged”, – говорится в сообщении.

Первоначальная стоимость лота составляла около $1 — $2 млн.

В 1993 году Кобейн исполнял песни группы на этой гитаре во время одного из самых известных концертов MTV Unplugged In New York.

Записанный концерт занял первое место в чартах Billboard и “неизменно входит в десятку лучших концертных альбомов всех времен”, отметили в аукционном доме.

Справка. Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.