Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.

Ее выставили на аукцион за $1 млн, к ней прилагается футляр.

Речь идет о гитаре, которую Кобейн использовал 18 ноября 1993 года во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке.

Фото: Reuters

Записанный концерт занял первое место в чартах Billboard и “неизменно входит в десятку лучших концертных альбомов всех времен”, отметили в аукционном доме.

Аукцион состоится 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз.

Справка. Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.