Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.
Ее выставили на аукцион за $1 млн, к ней прилагается футляр.
Речь идет о гитаре, которую Кобейн использовал 18 ноября 1993 года во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке.
Фото: Reuters
Записанный концерт занял первое место в чартах Billboard и “неизменно входит в десятку лучших концертных альбомов всех времен”, отметили в аукционном доме.
Аукцион состоится 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз.
Справка. Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.
- Кардиган, который был на Курте Кобейне во время съемок культового телевизионного шоу MTV Unplugged в 1993 году, продали на аукционе за £200 тыс. (почти $258 тыс.).