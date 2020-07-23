Актриса Элизабет Мос, известная благодаря роли главной героини в сериале "Рассказ служанки", сыграет в новом проекте стриминговой платформы Hulu.

Об этом сообщает Deadline.

В сообщении сказано, что актриса основала собственную продюсерскую компанию Love & Squalor и заключила контракт с Hulu и студией Fox 21 Television на производство сериала-антологии Black Match.

Это будет картина, действия которой разворачиваются в современном Лос-Анджелесе (США). Когда сериал выйдет на экран – пока неизвестно. Создатели сообщили лишь о том, что Мосс исполнит главную роль.

“Мы хотим рассказывать на большом и малом экранах мощные, выдающиеся истории, которые нам кажутся инклюзивными и отражают окружающий нас мир”, — рассказала о новом сериале актриса.

В описании к сериалу указано, что это “психосексуальный неонуарный триллер”.

Сценарий к сериалу пишет Иэн Маккаллох, а режиссером картины будет Майк Баркер.