Главред Vogue Анна Винтур разводится с мужем после 16 лет брака

Главный редактор американского глянца Vogue и светская львица Анна Винтур разводится с мужем Шелби Брайаном после 16 лет брака.

Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что ранее отношения между парой поутихли и их не видели вместе на публике в течение некоторого времени. Но теперь источники сообщают, что пара рассталась окончательно.

Что стало причиной раскола пока не ясно. Ходили слухи о том, что Шелби вернулся к своей бывшей жене Кэтрин Брайан, у которой в 2015 году умер муж. Однако слухи так и не подтвердились.

На данный момент Винтур и Брайан остаются друзьями.

Издание отмечает, что отношения между супругами начали портится еще в 2013 году, когда выяснилось, что Шелби задолжал правительству США более одного миллиона долларов, уклоняясь от уплаты налогов.