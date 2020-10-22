Главред Vogue Анна Винтур разводится с мужем после 16 лет брака

Об этом сообщает Page Six.
Отмечается, что ранее отношения между парой поутихли и их не видели вместе на публике в течение некоторого времени. Но теперь источники сообщают, что пара рассталась окончательно.
Что стало причиной раскола пока не ясно. Ходили слухи о том, что Шелби вернулся к своей бывшей жене Кэтрин Брайан, у которой в 2015 году умер муж. Однако слухи так и не подтвердились.
На данный момент Винтур и Брайан остаются друзьями.
Издание отмечает, что отношения между супругами начали портится еще в 2013 году, когда выяснилось, что Шелби задолжал правительству США более одного миллиона долларов, уклоняясь от уплаты налогов.
- Американский актер Арми Хаммер и фотомодель и журналистка Элизабет Чеймберс решили расстаться после десяти лет брака.