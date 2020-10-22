Covid-19 Украина

обновлено 22.10.2020 в 17:02

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Главред Vogue Анна Винтур разводится с мужем после 16 лет брака

Главный редактор американского глянца Vogue и светская львица Анна Винтур разводится с мужем Шелби Брайаном после 16 лет брака.

Четверг, 22 октября 2020, 17:02

Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что ранее отношения между парой поутихли и их не видели вместе на публике в течение некоторого времени. Но теперь источники сообщают, что пара рассталась окончательно.

Что стало причиной раскола пока не ясно. Ходили слухи о том, что Шелби вернулся к своей бывшей жене Кэтрин Брайан, у которой в 2015 году умер муж. Однако слухи так и не подтвердились.

На данный момент Винтур и Брайан остаются друзьями.

Издание отмечает, что отношения между супругами начали портится еще в 2013 году, когда выяснилось, что Шелби задолжал правительству США более одного миллиона долларов, уклоняясь от уплаты налогов.

  • Американский актер Арми Хаммер и фотомодель и журналистка Элизабет Чеймберс решили расстаться после десяти лет брака.
Теги: розлучення, Анна Вінтур, розлучення, шлюб, Vogue

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