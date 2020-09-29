Об этом на кинофестивале в Цюрихе сообщил российский режиссер Виктор Косаковский.
Косаковский представил на кинофестивале черно-белую документальную ленту “Гунда”. Это фильм, который был снят, написан и отредактирован им самим. Лента рассказывает о повседневной жизни свиньи, двух коров и одноногий курицы. Хоакин Феникс, известный тем, что он — вегетарианец и борец за права животных, был исполнительным продюсером фильма.
Во время презентации ленты Косаковского спросили, почему Феникс не приехал. Он ответил: “Кстати, у него только что родился ребенок… Красивый сын по имени Ривер”.
🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ
— Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020
Имя Ривер носил старший брат актера. Ривер Феникс был актером и музыкантом. Он погиб от передозировки наркотиками в 1993 году в 23-летнем возрасте.
Сейчас ни Хоакин, ни Руна публично не подтвердили информацию о том, что у них родился сын. Примечательно, что и информацию о том, что ждут ребенка, супруги скрывали.
- О том, что Руна Мара беременна стало известно от папарацци в мае текущего года. Тогда актриса находилась на 6 месяце беременности.