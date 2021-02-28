Голландский дизайнер Даан Русегаарде из Studio Roosegaarde представил Grow, световую инсталляцию площадью 20 000 квадратных метров, призванную подчеркнуть красоту сельского хозяйства, а также улучшить рост сельскохозяйственных культур.

Об этом пишет издание dezeen.

Даан Русегаарде известен своими творениями, в которых сочетаются красота и волшебство искусства с инновационными технологиями.

В прошлом Roosegaarde проектировал для Роттердама башню, свободную от смога, светящиеся в темноте и солнечные велосипедные дорожки, а также светящееся в темноте шоссе в Северном Брабанте.

Студия из Роттердама использовала красный, синий и ультрафиолетовый свет, чтобы превратить сельскохозяйственное поле в динамичное произведение искусства.

Помимо создания визуального зрелища, инсталляция служит прототипом того, как можно ускорить рост растений и при этом сократить использование пестицидов на 50%.

Первые идеи для проекта пришли после посещения фермы.

Несмотря на то, что Нидерланды являются относительно небольшой страной, они являются одним из крупнейших производителей овощей в мире, уступая только США. И зарекомендовали себя как пионер высокоэффективных методов ведения сельского хозяйства.

“Мы подумали, что должны подчеркнуть красоту этого сельского хозяйства. Эти огромные поля кормят нас, но этого никто не видит”, – сказал Русегаарде.

Вскоре после этого Русегаарде узнал о достижениях в области фотобиологического освещения. Исследования показывают, что определенные комбинации света могут не только усилить метаболизм растений, но и создать устойчивость как к вредителям, так и к болезням.

Хотя эта технология использовалась в теплицах, Русегаарде увидел возможность проверить ее потенциал в более крупном масштабе.

“Специфический ультрафиолетовый свет активирует защитную систему растений. И что интересно, он действует на все культуры. Таким образом, мы можем сократить использование пестицидов”, – пояснил дизайнер. Если бы сельскохозяйственная промышленность могла уменьшить зависимость от них, это принесло бы большую пользу окружающей среде.

Студия Roosegaarde создала Grow с помощью светодиодов высокой плотности, расположенных в разных точках поля.

Устройства перемещаются вверх и вниз, равномерно распределяя свет по полю. Двигаясь, они создают танцевальные паттерны, которые просто гипнотизируют. “Это очень футуристично и в некотором роде очень романтично”, – предположил Русегаарде.

В планах дизайнера распространить проект Grow по всему миру, предлагая различные рецепты освещения, подходящие для разных культур.