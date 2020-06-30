Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

29 июня всемирно известный сейлз-агент Arclight Films подписал соглашение на продажу кинокартины “Let it Snow” на территории Северной Америки, а уже с 22 сентября она выйдет в прокат в VOD-формате.

“Большая новость для меня, как кинематографиста, и для Украины в целом! Фильм украинского режиссера впервые купил Голливуд! Американский дистрибьютор Lionsgate приобрел права на наш с Сергеем Лавренюком англоязычный триллер LET IT SNOW с Иванкой Сахно в главной роли. Для тех, кто не в курсе, Lionsgate – это голливудский мейджор, который выпускал такие фильмы, как “Реквием по мечте”, “Голодные игры”, “Пила”, “Перевозчик”, “Американский психопат” и другие. Наконец об этом можно говорить вслух, ведь несколько месяцев приходилось радоваться молча и сдерживать язык за зубами. Сегодня об этом уже официально написали Hollywood Reporter та Screen Daily”, – написал Капралов.

Фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсеры – Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер – Марианна Новикова.

Сюжет фильма разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

Фото: Кадр из фильма

Иванна Сахно – украинская и американская актриса. Она играла в ситкоме “Леся+Рома”, биографической ленте “Иван Сила”, голливудском блокбастере “Тихоокеанский рубеж: Восстание” и в голливудской экшн-комедии “Шпион, который меня кинул”.

Девушка родилась в Киеве, в возрасте 15 лет вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес и с 2013 года там живет и работает.