Голливудские актеры Элайджа Вуд и Патрик Шварценеггер поссорились из-за того, что один из них нелестно отозвался о легендарном киногерое Индиане Джонсе.

Спор двух актеров произошел в Twitter.

Патрик Шварценеггер написал:

“Я люблю Индиану Джонса, но не уверен в этом”.

Практически сразу же отреагировал его товарищ:

“Не уверен в чем именно? В могущественной силе Фиби Уоллер-Бридж (исполнительница главной женской роли в фильме, – ред.), в гениальном Джеймсе Мангольде (режиссере фильма, – ред.)?”

Шварценеггер попытался пояснить, что не имеет ничего против самой актрисы или режиссера картины. Ему лишь не нравится, что Харрисон Форд вновь вернется на экраны, чтобы попытаться реанимировать провал предыдущего релиза.

“Еще один фильм!” – написал он.

В ответ Вуд рассмеялся и написал, что теперь у его товарища есть “шанс на искупление”.

Шварценеггер напомнил, что первые три фильма об Индиане Джонсе расхвалили как критики, так и зрители. Но фильм 2008 года “Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа” не имел такого же успеха.