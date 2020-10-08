Видео было сделано для некоммерческой внепартийной организации RepresentUs.
В ролике обнаженные звезды (Тиффани Хаддиш, Крис Рок, Эми Шумер, Наоми Кэмпбелл, Саша Барон Коэн и другие) рассказывают избирателям, которые решили голосовать с помощью почты, о моментах, которые стоят особого внимания.
В частности, на то, что к бюллетеням прилагается инструкция, она отличается от штата к штату. В этих инструкциях есть информация о том, каким цветом надо в нем писать, или, например, как его надо упаковывать (в один или два конверта), чтобы он был действителен.
Неправильно подписанные или упакованные бюллетени будут недействительными, “голыми” (“naked”). Именно это звезды и обыграли в своем видео.
- Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как невероятным.
- Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов и призвал американцев, которые собираются голосовать по почте, в день выборов все же прийти на участок и убедиться в том, что их голос учтен.
- В то же время демократы поддерживают идею голосования по почте, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.