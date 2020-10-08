Группа голливудских знаменитостей обнажилась для видео, посвященного тому, как правильно паковать бюллетени в конвертах во время голосования на выборах президента США по почте.

Видео было сделано для некоммерческой внепартийной организации RepresentUs.

В ролике обнаженные звезды (Тиффани Хаддиш, Крис Рок, Эми Шумер, Наоми Кэмпбелл, Саша Барон Коэн и другие) рассказывают избирателям, которые решили голосовать с помощью почты, о моментах, которые стоят особого внимания.

В частности, на то, что к бюллетеням прилагается инструкция, она отличается от штата к штату. В этих инструкциях есть информация о том, каким цветом надо в нем писать, или, например, как его надо упаковывать (в один или два конверта), чтобы он был действителен.

Неправильно подписанные или упакованные бюллетени будут недействительными, “голыми” (“naked”). Именно это звезды и обыграли в своем видео.