Об этом сообщается в Instagram-аккаунте проекта One, который организовывает акцию.

Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс, Шейлин Вудли, Милли Бобби Браун, Алан Камминг, Хью Джекман, Робин Райт, Пенелопа Крус и многие другие знаменитости на 24 часа передадут свои аккаунты в социальных сетях экспертам в области здравоохранения, мировым лидерам и ведущим экономистам, которые пообщаются с многомиллионной аудиторией звезд.

 

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Публикация от ONE (@one)

Акция стартовала 20 мая и будет длится три недели.

Первой свой Instagram-аккаунт передала Джулия Робертс. В течении суток там появились информационные посты с фактами о коронавирусе, объяснением важности социального дистанцирования и советами по преодолению стресса во время пандемии от американского иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи.

 

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)