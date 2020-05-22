Об этом сообщается в Instagram-аккаунте проекта One, который организовывает акцию.
Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс, Шейлин Вудли, Милли Бобби Браун, Алан Камминг, Хью Джекман, Робин Райт, Пенелопа Крус и многие другие знаменитости на 24 часа передадут свои аккаунты в социальных сетях экспертам в области здравоохранения, мировым лидерам и ведущим экономистам, которые пообщаются с многомиллионной аудиторией звезд.
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Акция стартовала 20 мая и будет длится три недели.
Первой свой Instagram-аккаунт передала Джулия Робертс. В течении суток там появились информационные посты с фактами о коронавирусе, объяснением важности социального дистанцирования и советами по преодолению стресса во время пандемии от американского иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи.
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- Ранее принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбэнком по примеру многих членов королевской семьи отправились в “Армию Спасения”.Супруги вместе с работниками нового склада собирали и сортировали еду, которую потом передали нуждающимся. Они работали в перчатках, соблюдая при этом дистанцию с другими волонтерами.