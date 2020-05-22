Известные голливудские актеры и другие знаменитости примут участие в акции Pass the Mic ("Передай микрофон"). Ее цель состоит в распространении полезной и достоверной информации о коронавирусе.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте проекта One, который организовывает акцию.

Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс, Шейлин Вудли, Милли Бобби Браун, Алан Камминг, Хью Джекман, Робин Райт, Пенелопа Крус и многие другие знаменитости на 24 часа передадут свои аккаунты в социальных сетях экспертам в области здравоохранения, мировым лидерам и ведущим экономистам, которые пообщаются с многомиллионной аудиторией звезд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONE (@one) 19 Май 2020 в 11:07 PDT

Акция стартовала 20 мая и будет длится три недели.

Первой свой Instagram-аккаунт передала Джулия Робертс. В течении суток там появились информационные посты с фактами о коронавирусе, объяснением важности социального дистанцирования и советами по преодолению стресса во время пандемии от американского иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:44 PDT