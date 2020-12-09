Google назвал любимые сериалы и фильмы украинцев в 2020 году

Об этом сообщили на сайте Google.
Среди лидеров оказалась лента “Заражение”. Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин.
Самые популярные фильмы 2020:
- “Заражение” (2011);
- “Малефисента: Владычица тьмы” (2019);
- “После. Глава 2” (2020);
- “Холодное сердце 2” (2019);
- “Скажене весілля 2” (2019);
- “Джентльмены” (2020);
- “Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел” (2018);
- “Паразиты” (2019);
- “Отель “Белград” (2020);
- “Ford против Ferrari” (2019).
В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу “Холостячка“. Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью.
Самые популярные сериалы 2020:
- “Бумажный дом” (2017 – 2020);
- “Поймать Кайдаша” (2020);
- “Ведьмак” (2019);
- “Игра на выживание” (2020);
- “Ход королевы” (2020);
- “Постучи в мою дверь” (2020);
- “Перевал Дятлова” (2020);
- “Ничто не случается дважды” (2018 – 2020);
- “Жестокий Стамбул” (2019);
- “Содержанки” (2019 – 2020).
Напомним, что поисковый сервис Google традиционно представил итоговый рейтинг самых популярных запросов за год. В 2020 году украинцы больше всего интересовались вопросами, связанными с коронавирусом.