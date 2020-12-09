Covid-19 Украина

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Google назвал любимые сериалы и фильмы украинцев в 2020 году

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые украинцы искали в 2020 году.

Среда, 9 декабря 2020, 20:58

Об этом сообщили на сайте Google.

Среди лидеров оказалась лента “Заражение”. Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин.

Самые популярные фильмы 2020:

  • “Заражение” (2011);
  • “Малефисента: Владычица тьмы” (2019);
  • “После. Глава 2” (2020);
  • “Холодное сердце 2” (2019);
  • “Скажене весілля 2” (2019);
  • “Джентльмены” (2020);
  • “Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел” (2018);
  • “Паразиты” (2019);
  • “Отель “Белград” (2020);
  • “Ford против Ferrari” (2019).

В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу “Холостячка“. Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью.

Самые популярные сериалы 2020:

  • “Бумажный дом” (2017 – 2020);
  • “Поймать Кайдаша” (2020);
  • “Ведьмак” (2019);
  • “Игра на выживание” (2020);
  • “Ход королевы” (2020);
  • “Постучи в мою дверь” (2020);
  • “Перевал Дятлова” (2020);
  • “Ничто не случается дважды” (2018 – 2020);
  • “Жестокий Стамбул” (2019);
  • “Содержанки” (2019 – 2020).

Напомним, что поисковый сервис Google традиционно представил итоговый рейтинг самых популярных запросов за год. В 2020 году украинцы больше всего интересовались вопросами, связанными с коронавирусом.

Теги: Google, видео, рейтинг, сериалы

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