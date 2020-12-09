Google назвал любимые сериалы и фильмы украинцев в 2020 году

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые украинцы искали в 2020 году.

Об этом сообщили на сайте Google.

Среди лидеров оказалась лента “Заражение”. Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин.

Самые популярные фильмы 2020:

“Заражение” (2011);

“Малефисента: Владычица тьмы” (2019);

“После. Глава 2” (2020);

“Холодное сердце 2” (2019);

“Скажене весілля 2” (2019);

“Джентльмены” (2020);

“Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел” (2018);

“Паразиты” (2019);

“Отель “Белград” (2020);

“Ford против Ferrari” (2019).

В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу “Холостячка“. Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью.

Самые популярные сериалы 2020:

“Бумажный дом” (2017 – 2020);

“Поймать Кайдаша” (2020);

“Ведьмак” (2019);

“Игра на выживание” (2020);

“Ход королевы” (2020);

“Постучи в мою дверь” (2020);

“Перевал Дятлова” (2020);

“Ничто не случается дважды” (2018 – 2020);

“Жестокий Стамбул” (2019);

“Содержанки” (2019 – 2020).

Напомним, что поисковый сервис Google традиционно представил итоговый рейтинг самых популярных запросов за год. В 2020 году украинцы больше всего интересовались вопросами, связанными с коронавирусом.