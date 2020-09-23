Сегодня одной из самых успешных актрис Европы Роми Шнайдер исполнилось бы 82 года. Она снялась почти в 60 фильмах. В этом году Google решил посвятить актрисе дудл.

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Биография

Роми Шнайдер, настоящее имя – Розмари Магдалена Альбах-Рэтти, родилась 23 сентября 1938 в семье австрийской кинозвезды Магды Шнайдер и австрийского актера Вольфа Альбаха-Рэтти. В 1945 году родители развелись.

Роми впервые снялась в кино в 1953 году – это был фильм “Когда снова расцветает белая сирень”. Также снималась в фильмах в Австрии и Германии. С начала 60-х годов снимается в фильмах многих известных кинорежиссеров Италии, Великобритании, Франции, США.

В 1958 Роми Шнайдер вместе с Аленом Делоном снялась в фильме “Кристина”. Позже актеры стали любовниками, но в 1963 Делон порвал с Роми. Ей было очень трудно это пережить, она даже пыталась покончить жизнь самоубийством.

В 1967 году Роми Шнайдер родила сына от немецкого актера и режиссера Гарри Мейена. В 1975 супруги развелись.

Вторым мужем Роми стал ее личный секретарь, Даниэль Бьязини. У пары родилась дочь Сара Бьязини, которая впоследствии также стала киноактрисой.

5 июля 1981 года в результате несчастного случая погиб сын Роми – Давид. Женщина впала в депрессию и начала злоупотреблять алкоголем.

И все же актрисе удалось сняться в фильмах “Под предварительным следствием” и “Прохожая из Сан-Суси”. 29 мая 1982 года, незадолго до премьеры “Прохожая из Сан-Суси”, Роми Шнайдер нашли мертвой в ее парижской квартире. Ходили слухи о самоубийстве, но по официальной версии она умерла от сердечного приступа.

Похоронами Роми Шнайдер занялся Ален Делон.

Актерская карьера

За свои роли в фильмах “Главное – любить” 1975 года и “Простая история” в 1978 году Роми Шнайдер получила премию “Сезар” за лучшую женскую роль. Также на фильм “Простая история” получила специальный приз “Давид ди Донателло”.

Золотую “Немецкую кинопремию” Шнайдер получила за исполнение главной женской роли в фильме “Групповой портрет с дамой” (1977).