Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
“Від 205 кг до 155 кг. Проведіть пальцем, щоб побачити різницю”, – зазначив актор.
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Додамо, що багаторазовий призер змагань за звання “Найсильніша людина планети” оголосив про завершення кар’єри в минулому році, вигравши титул найсильнішої людини Ісландії 10-й рік поспіль.
“Тепер починається інша подорож, і я дуже схвильований. Це був прекрасний час в стронгменському спорті, але я вирішив, що зроблю довгу перерву в цьому виді спорту. Може бути, я ніколи не повернуся, але ніколи не скажу ніколи. Мені всього 31 рік, і я можу повернутися через кілька років, якщо моє серце цього захоче!” – заявив тоді актор.
- Раніше дочка рок-музиканта Оззі Осборна, актриса і співачка Келлі Осборн скинула майже 40 кілограмів.