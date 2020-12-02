Рейтинг опубликован в блоге Google.
Согласно отчету, в 2020 году украинцы больше всего смотрели развлекательные и познавательные видео, а также интервью известных людей.
Поэтому в ТОП-10 самых популярных видео попали выпуски популярных телевизионных шоу (“Холостячка” и “Від пацанки до панянки”) и многочасовое интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана Дмитрию Гордону.
Также в списке можно увидеть ролики российского интервьюера Юрия Дудя и российского шоумена Моргенштерна. В этот же список попали видео о путешествиях, и (довольно неожиданно) познавательный ролик о том, как быстро опарыши могут съесть бургер.
Возглавил рейтинг ролик-пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэлва — “Холодок”.
Вот полный список:
- Мэвл – Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) – MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Вот полный список:
- Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)
- LITTLE BIG – HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – ПИКАЧУ
- Little Big – Uno – Russia – Official Music Video – Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- Dabro – Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати – El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert – неболей
- MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Все видео доступны для просмотра по ссылкам.
- В декабре прошлого года видеохостинг YouTube назвал самые популярные клипы этого времени: рейтинг возглавила песня “Despacito”.