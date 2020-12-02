Google назвал самые популярные YouTube-видео 2020 года, собравшие больше всего просмотров в Украине.

Рейтинг опубликован в блоге Google.

Согласно отчету, в 2020 году украинцы больше всего смотрели развлекательные и познавательные видео, а также интервью известных людей.

Поэтому в ТОП-10 самых популярных видео попали выпуски популярных телевизионных шоу (“Холостячка” и “Від пацанки до панянки”) и многочасовое интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана Дмитрию Гордону.

Также в списке можно увидеть ролики российского интервьюера Юрия Дудя и российского шоумена Моргенштерна. В этот же список попали видео о путешествиях, и (довольно неожиданно) познавательный ролик о том, как быстро опарыши могут съесть бургер.

Возглавил рейтинг ролик-пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэлва — “Холодок”.

Вот полный список:

В ТОП-10 музыкальных видео попали преимущественно российские музыкальные исполнители и видеоблогеры. Исключениями стали MONATIK, ARTIK & ASTI, но их песни, попавшие в список, тоже были на русском языке. Возглавила рейтинг песня “Краш” российского блогера Клавы Кока и певца NILETTO.

Все видео доступны для просмотра по ссылкам.