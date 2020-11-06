Ролик опубликован на YouTube-канале группы.
В клипе главный вокалист группы 2-D, басист Мердок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и ведущий гитарист группы Нудл катаются на автомобиле по улицам Лос-Анджелеса, нарушая все правила дорожного движения и врезаясь в других автомобилистов.
Стилистика видео напоминает компьютерную игру Grand Theft Auto: Vinewood.
Вместе с участниками группы над композицией работал Бек Хэнсен.
Трек “The Valley of the Pagans” входит в альбом “Song Machine: Season One — Strange Timez”.
- Ранее сообщалось, что британская музыкальная группа Gorillaz в честь своего 20-летия выпустит книгу “Gorillaz Almanac” с эксклюзивными материалами.
- В мае группа Gorillaz представила песню под названием How Far?. Она написана совместно с погибшим барабанщиком Тони Алленом и посвящена ему.