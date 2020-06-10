Группа Gorillaz представила трек "Friday 13th", записанный совместно с лондонским рэпером Octavian, и клип на него.

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале Gorillaz.

В среду, 10 июня, группа Gorillaz представила четвертый эпизод своего Youtube-шоу “Song Machine”, в рамках которого музыканты делают коллаборации с другими исполнителями.

В новом эпизоде — трек “Friday 13th”, который был записан Gorillaz в сотрудничестве с лондонским рэпером Octavian.

Также был представлен анимационный клип на “Friday 13th”. Его режиссером выступил сооснователь коллектива и создатель мультипликационных образов его участников Джейми Хьюлетт.