Об этом сообщает Bloomberg.

Так, певица открыла онлайн дебютную выставку своих работ в двух галереях современного искусства в Лос-Анджелесе Gallery Platform и Maccarone.

Коллекция Граймс под названием Selling Out (“Продается “) включает рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные произведения, которые она сделала за последнее десятилетие.

“Я занималась искусством за 10, 12 лет до того, как впервые прикоснулась к синтезатору. В первую очередь, я вижу себя как визуального художника, и мне всегда было странно, что люди знают меня по музыке”, – рассказала певица.

Она добавила, что визуальное искусство является продолжением, а не отходом от ее музыки.

Другие произведения, которые вошли в коллекцию, более тонкие и включают размышления о ее жизни как общественного деятеля. Одной из таких работ является юридический документ, в соответствии с которым покупатель приобретает долю души Граймс.

Изначально певица хотела продать душу за $10 миллионов, но позже передумала и выставила ее на аукцион — она продаст документ тому, кто предложит больше всего денег.

Граймс призналась, что давно хотела создать работу вместе со своим юристом — и ей понравился философский смысл этой идеи.