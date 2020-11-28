Возлюбленная Илона Маска, певица Grimes выпустила раскраску с собственными рисунками и стихами, которые написаны искусственным интеллектом.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

“Эй, ребята, моя книжка-раскраска уже в магазинах”, — написала она.

Также Grimes опубликовала серию из 7 фотографий. Среди них — фото самой певицы в наряде, похожем на школьную форму, и розовых колготках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)

На сайте магазина Bookshop указано, что это первое художественное издание певицы и художницы. Раскраска получила название Miss Information (игра слов: misinformation с английского “дезинформация”). Она сейчас доступна для заказа, стоимость без скидок — 19,95 долларов.

В раскраску вошли 16 оригинальных рисунков и стихи, которые, как отмечается, были написаны искусственным интеллектом. Некоторые из страниц раскраски Grimes продемонстрировала в соцсети: