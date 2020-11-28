Об этом она сообщила в своем Instagram.
“Эй, ребята, моя книжка-раскраска уже в магазинах”, — написала она.
Также Grimes опубликовала серию из 7 фотографий. Среди них — фото самой певицы в наряде, похожем на школьную форму, и розовых колготках.
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На сайте магазина Bookshop указано, что это первое художественное издание певицы и художницы. Раскраска получила название Miss Information (игра слов: misinformation с английского “дезинформация”). Она сейчас доступна для заказа, стоимость без скидок — 19,95 долларов.
В раскраску вошли 16 оригинальных рисунков и стихи, которые, как отмечается, были написаны искусственным интеллектом. Некоторые из страниц раскраски Grimes продемонстрировала в соцсети: