Киевская группа Artordogs в годовщину Чернобыльской аварии представила клип на песню "Чотири сини", посвященную событиям апреля 1986 года.

Ролик опубликован на Facebook-странице группы.

“26 апреля 1986 года человечество в очередной раз увидело обратную пугающую сторону прогресса. Тогда мир изменился на до и после Чернобыля”, – говорится в описании ролика.

Для создания видео были использованы архивные кадры тушения пожара на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, а также фрагменты видео, записанные музыкантами во время самоизоляции.

ARTORDOGS – Чотири сини 26 апреля 1986 года человечество в очередной раз увидело обратную пугающую сторону прогресса. Тогда мир изменился на до и после Чернобыля. Подпишись на ARTORDOGS:

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Опубліковано Artordogs Неділя, 26 квітня 2020 р.