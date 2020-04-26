Ролик опубликован на Facebook-странице группы.
“26 апреля 1986 года человечество в очередной раз увидело обратную пугающую сторону прогресса. Тогда мир изменился на до и после Чернобыля”, – говорится в описании ролика.
Для создания видео были использованы архивные кадры тушения пожара на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, а также фрагменты видео, записанные музыкантами во время самоизоляции.
26 апреля 1986 года человечество в очередной раз увидело обратную пугающую сторону прогресса. Тогда мир изменился на до и после Чернобыля.
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Опубліковано Artordogs Неділя, 26 квітня 2020 р.
- Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа современности – авария на Чернобыльской АЭС. #Буквы рассказывают о событиях того времени.