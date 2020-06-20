Хип-хоп коллектив KALUSH представил новый трек и клип к нему под названием "*баный вирус".

Видео уже доступно в YouTube.

“Этот трек посвящается всем, кого затронула пандемия, посвящается всем…”, – рассказал о новой работе фронтмен Олег Псюк (Псючий Син).

Сюжет клипа довольно простой. Показана всего одна комната, в которой появляются то Псючий Син, то Килим Мен.

Самоизоляция, изнуренность, напряжение и тоска — главные месседжи новой работы KALUSH.

“Еще полгода тому назад никто не мог подумать, что в жизни наступят такие перемены. Большинство планов потеряли свою актуальность, мы не можем видеться с родными и друзьями, а некоторых больше никогда не увидим”, – отметили в коллективе.

“Вирус”, как и предыдущие релизы группы, вышел при поддержке хип-хоп лейбла Def Jam Recordings.