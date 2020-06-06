Ролик опубликован на официальном Youtube-канале группы.
Песня “Києве Мій” посвящена украинской столице, которую участники группы называют “городом, в котором осуществляются мечты”.
“Киев — город, который вылепили из каждого из нас человека, музыканта, личность. Мы решили выразить свой “салют” Киеву и людям, которые здесь живут. В теплые время года здесь просто рай, кто живет, тот знает. Особенно в пору фестивалей. А ради этого можно и зиму, и карантин потерпеть!”, — отметили музыканты в описании клипа.
В съемках клипа приняли участие Иван Дорн, Yuko, Alina Pash, Марина Круть, Bahroma, Fo Sho, Ingret, Ofliyan, Daniel Shake (МЫ) и другие музыканты.
- Напомним, группа [О] принимала участие в национальном отборе Украины на “Евровидение-2020”.
- В 2024 году группа [О] презентовала новый клип, в котором показала показав Киев будущего.