Ролик опубликован на официальном Youtube-канале группы.

Песня “Києве Мій” посвящена украинской столице, которую участники группы называют “городом, в котором осуществляются мечты”.

“Киев — город, который вылепили из каждого из нас человека, музыканта, личность. Мы решили выразить свой “салют” Киеву и людям, которые здесь живут. В теплые время года здесь просто рай, кто живет, тот знает. Особенно в пору фестивалей. А ради этого можно и зиму, и карантин потерпеть!”, — отметили музыканты в описании клипа.