Ол.Ів.’Є — Free Svydovets

Ол.Ів.’Є — Free Svydovets

Олександр Положинський та Іван Марунич презентують пісню на підтримку руху проти забудови гірського масиву Свидовець у Карпатах. На місці тисячолітніх лісів та гір планується збудувати гірсько-лижний комплекс, навічно стираючи з землі десятки кілометрів унікальної природи.

Олександр Положинський: «Свидовець – прекрасний. Свидовець – важливий. І цінний він саме в такому вигляді – ледь цивілізованому, більше – сходженому, менше – з’їждженому. Я би дуже хотів, щоб таким він і лишався. В міру диким, в міру доступним».

Дізнатись більше про Свидовець можна тут: https://freesvydovets.org

Опубліковано Ол.Ів.’Є Субота, 6 червня 2020 р.