Бренд Gucci назвали самым популярным в мире. Следующими в ТОП-3 стали Nike и Off-White.

Об этом свидетельствует рейтинг Lyst Index.

Индекс определяет самые популярные бренды в мире, учитывая успехи за квартал.

Во втором квартале 2020 года лидером рейтинга был бренд Nike. Теперь он на второй позиции.

По результатам этого квартала, Gucci поднялся с третьего на первое место.

Gucci занял первое место впервые со второго квартала 2019 года, когда заменил Off-White на лидерской позиции.

В ТОП-10 рейтинга также такие люксовые бренды, как Prada, Balenciaga, Burberry, Valentino.

К слову, Lyst Index – это платформа поиска модной одежды, которая отслеживает поведение более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поиска Google, продаж ритейлеров и взаимодействия в социальных сетях.