Об этом свидетельствует рейтинг Lyst Index.
Индекс определяет самые популярные бренды в мире, учитывая успехи за квартал.
Во втором квартале 2020 года лидером рейтинга был бренд Nike. Теперь он на второй позиции.
По результатам этого квартала, Gucci поднялся с третьего на первое место.
Gucci занял первое место впервые со второго квартала 2019 года, когда заменил Off-White на лидерской позиции.
В ТОП-10 рейтинга также такие люксовые бренды, как Prada, Balenciaga, Burberry, Valentino.
К слову, Lyst Index – это платформа поиска модной одежды, которая отслеживает поведение более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поиска Google, продаж ритейлеров и взаимодействия в социальных сетях.
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