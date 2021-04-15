Цьогоріч Gucci виповнюється 100 років. З цього приводу бренд наважився на колаборацію з Balenciaga.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, на Youtube-каналі Gucci презентували шоу Aria, в рамках якого представили спільну колекцію одягу та аксесуарів.

Над колекцією працював креативний директор Gucci Алессандро Мікеле та ідейний натхненник Balenciaga Демна Гвасалія. Після презентації спільної колекції Мікеле віддав данину своєму попереднику Тому Форду, а також колезі Гвасалії.

“Я пограбував нонконформістську жорсткість Демни Гвасалії та сексуальну напругу Тома Форда… Gucci стає для мене хакерською лабораторією, яка складається з вторгнень і метаморфоз. Алхімічна фабрика забруднень, де все пов’язане з чимось”, – сказав Мікеле.

Зазначимо, що бренди вміло поєднали яскраві кольори, епатажні елементи та фірмову елегантність Gucci. У новій колекції є чимало стриманих класичних костюмів та екстравагантних аксесуарів.

Наразі не повідомляється, коли можна буде придбати нову колекцію Gucci. Ціни також невідомі.