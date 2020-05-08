Об этом музыканты сообщили в Twitter.

Представляя новую книгу, которую уже можно предзаказать на Amazon, Guns N’Roses рассказали, что на создание книги их вдохновила песни Sweet Child O’Mine, созданная группой в 1987 году.

“История вдохновлена лирикой и превращена в приключение в новой книжке с картинками”, — написали они.

Соавтором книги выступил писатель Джеймс Паттерсон. Иллюстрации для книги создала художница Дженнифер Зивойн.

В центре сюжета книги — девочки Наталия и Майя Роуз. Это племянница и дочь менеджера Guns N’ Roses Фернандо Лебейса, которые росли, путешествуя вместе с группой в турах.

Напомним, как звучит хит, вдохновивший музыкантов: