Об этом музыканты сообщили в Twitter.
Представляя новую книгу, которую уже можно предзаказать на Amazon, Guns N’Roses рассказали, что на создание книги их вдохновила песни Sweet Child O’Mine, созданная группой в 1987 году.
“История вдохновлена лирикой и превращена в приключение в новой книжке с картинками”, — написали они.
Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd
— Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020
Соавтором книги выступил писатель Джеймс Паттерсон. Иллюстрации для книги создала художница Дженнифер Зивойн.
В центре сюжета книги — девочки Наталия и Майя Роуз. Это племянница и дочь менеджера Guns N’ Roses Фернандо Лебейса, которые росли, путешествуя вместе с группой в турах.
Напомним, как звучит хит, вдохновивший музыкантов:
- Ранее Стефани Майер, автор саги “Сумерки” о Белле и вампире Эдварде, анонсировала выпуск новой книги.