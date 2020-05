Об этом музыканты сообщили в Twitter.

Представляя новую книгу, которую уже можно предзаказать на Amazon, Guns N’Roses рассказали, что на создание книги их вдохновила песни Sweet Child O’Mine, созданная группой в 1987 году.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd

