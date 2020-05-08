Легендарная американская хард-рок-группа Guns N’Roses написала детскую книгу по своей песне Sweet Child O’Mine.

Об этом музыканты сообщили в Twitter.

Представляя новую книгу, которую уже можно предзаказать на Amazon, Guns N’Roses рассказали, что на создание книги их вдохновила песни Sweet Child O’Mine, созданная группой в 1987 году.

“История вдохновлена лирикой и превращена в приключение в новой книжке с картинками”, — написали они.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020

Соавтором книги выступил писатель Джеймс Паттерсон. Иллюстрации для книги создала художница Дженнифер Зивойн.

В центре сюжета книги — девочки Наталия и Майя Роуз. Это племянница и дочь менеджера Guns N’ Roses Фернандо Лебейса, которые росли, путешествуя вместе с группой в турах.

Напомним, как звучит хит, вдохновивший музыкантов: