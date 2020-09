Видео опубликованы на YouTube-канале группы.

В 2016 году в рамках тура Not In This Lifetime группа Guns N’Roses выступали в Хьюстоне и Мехико. Сборник лайв-видео с этого тура, который включает шесть песен:

You Can not Put Your Arms Around A Memory

New Rose

My Michelle

Coma

This I Love

Out Ta Get Me

November Rain

На протяжении сентября Guns N’Roses также должны выпустить свой сборник лучших хитов 2004 года.