Видео опубликованы на YouTube-канале группы.
В 2016 году в рамках тура Not In This Lifetime группа Guns N’Roses выступали в Хьюстоне и Мехико. Сборник лайв-видео с этого тура, который включает шесть песен:
- You Can not Put Your Arms Around A Memory
- New Rose
- My Michelle
- Coma
- This I Love
- Out Ta Get Me
- November Rain
На протяжении сентября Guns N’Roses также должны выпустить свой сборник лучших хитов 2004 года.
- В мае Guns N’Roses написали детскую книгу по собственной песней Sweet Child O’Mine.