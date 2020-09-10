Клип на песню опубликован на YouTube-канале Gorillaz.

В песне звучат строчки:

I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,
Where presidents pin badges on disconnected youth

Это можно перевести как:

Я мчусь по лесу, странные отголоски Беларуси,
Где президенты вешают ярлыки на недовольную молодежь

Песня Strange Timez стала частью аудиовизуальной серии “Song Machine”, в которой Gorillaz выпускают совместные песни с разными исполнителями.

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