Клип на песню опубликован на YouTube-канале Gorillaz.
В песне звучат строчки:
I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,
Where presidents pin badges on disconnected youth
Это можно перевести как:
Я мчусь по лесу, странные отголоски Беларуси,
Где президенты вешают ярлыки на недовольную молодежь
Песня Strange Timez стала частью аудиовизуальной серии “Song Machine”, в которой Gorillaz выпускают совместные песни с разными исполнителями.
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