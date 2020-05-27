Об этом пишет Rolling Stone.
Книга выйдет в издательстве Z2 Comics в октябре. Она будет состоять из 120 страниц, на которых поклонники группы увидят ранее не опубликованные иллюстрации Джейми Хьюлетта, создавшего образы музыкантов.
“Каждый поклонник комиксов и анимации мечтал увидеть комиксы с Gorillaz. Картины, музыка, мифы – все это может сделать наш новый проект одним из самых ярких релизов в истории комиксов. Когда фанаты увидят, что у нас получилось, то поймут, что ожидание того стоило”, – отметил руководитель издательства Z2 Джош Франкел.
- Ранее группа Gorillaz представила песню под названием How Far?. Она написана совместно с погибшим барабанщиком Тони Алленом и посвящена ему.