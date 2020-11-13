Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

На днях Зарицкая сообщила, что ее группа KAZKA создает собственный мультсериал по ранее выпущенной книгой.

Сериал получил название “Тайна Чарголоса”. Это история о девушке по имени Казка, прототипом для которой была сама певица.

“Она похожа на меня. Она тоже пухленькая, тоже такая симпатичная девочка, и тоже встревает в некоторые происшествия. В мультсериале у главной героини немного другое лицо. У нее там хеппи-энд, она там замуж вышла, все дела. Простите за спойлер, но вот”, — рассказывала Зарицкая.

Теперь группа выпустила первый трейлер анонсированного мультсериала. Дату его выхода пока не объявляют.