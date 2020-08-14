Украинская группа KAZKA, принимавшая участие в национальном отборе на “Евровидение-2019”, презентовала видеоклип на свой трек "Пісня Сміливих Дівчат".

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

Трек вошел в последний альбом коллектива под названием NIRVANA, который вышел в прошлом году.

Клип был снят в Дубае. Съемки проходили на фоне небоскреба Crowne Plaza, заповедника дикой природы Рас-Аль-Хор, Рамки Дубая и всемирно известного небоскреба Бурдж-Халифа.

Особенностью клипа стало то, что он снят исключительно в черно-белых тонах.

Видео группа снимали в сотрудничестве с британской студией Pulse Films. Режиссером выступила Саванна Сетен.

Команда работала с местными арабскими дизайнерами над созданием образов солистки группы Александры Зарицкой.

“Видео обещает стать знаковым в творческом развитии KAZKA, ведь несет важные месседжи и определяет путь волевого и непреклонного человека – женщины!”, – отметили в группе.

KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2017 году вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, рекордсменом среди отечественных артистов в YouTube.

Песни группы возглавляли музыкальные рейтинги во многих странах. Продюсированием и менеджментом группы занимается Юрий Никитин и компания mamamusic. Успех группе принесла песня “Плакала”, побившая сразу несколько мировых рекордов в сфере музыки.

Группа уже выпустила два студийных альбома – KARMA и NIRVANA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🖤🤍 #kazka #kazkaband #піснясміливихдівчат Публикация от KAZKA (@kazka.band) 7 Авг 2020 в 5:45 PDT