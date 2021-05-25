Гурт Megadeth вигнав одного із засновників, басиста Девіда Еллефсона. Напередодні спливли його інтимні відео та повідомлення про те, що він нібито домагався неповнолітніх фанаток. Сам Еллефсон та потенційна жертва заперечують звинувачення на адресу музиканта.

Про рішення вигнати Еллефсона повідомив у понеділок вокаліст та співзасновник гурту Дейв Мастейн.

“Ми інформуємо наших фанатів, що Девід Еллефсон вже не грає з Megadeth, наші з ним шляхи розходяться. Це рішення не було легким. Хоча ми не знаємо всіх подробиць того, що сталося, при й без того напружених стосунках вже виявленого достатньо, щоб спільна робота для просування вперед стала неможливою”, — йдеться в заяві Мастейна.

Напередодні, 11 травня, гурт Megadeth інформував про появу певної інформації щодо Еллефсона і намір її вивчити.

“Ми знаємо про останні заяви щодо Девіда Еллефсона і уважно спостерігаємо за розвитком подій. Оскільки це стосується творчості та бізнесу, ми всі добре знайомі один з одним. Однак є чітко визначені аспекти приватного життя Девіда, які він залишив при собі. У міру розгортання цієї ситуації важливо, щоб усі голоси були почуті чітко і з повагою. Ми сподіваємось, що правда з’явиться на світ”, — писали музиканти.

Саме тоді, два тижні тому, в нині видаленому Instagram-акаунті @woahworst розповсюдили повідомлення про те, що Еллефсон нібито нерідко залицяється до фанаток, надсилає їм оголені фото без їхньої згоди тощо.

Авторка зазначила, що він домагався її подруги два роки тому. Тоді дівчині було 17 років, а музикантові — вже за 50. Музикант нібито надсилав їй відео, на яких мастурбує, зв’язувався з нею через відеозв’язок.

Згадані ролики розповсюдили через соцмережі. Акаунт в Twitter @cliff95629299, через який вони публікувалися, вже заблокований.

Що каже сам музикант?

На тлі появи цих відео користувачка Instagram @edaphosauruses (цей профіль наразі не існує) опублікувала заяву, у якій переконувала, що дівчина, про яку йдеться, — це вона. Дівчина зауважила, що сама ініціювала відеодзвінки музикантові, але це відбувалося не тоді, коли вона була неповнолітньою.

“Не відбувалось нічого недоречного. Все це було за згодою, я не жертва, і мене анітрохи не переслідували, бо саме я ініціювала це”, — писала вона.

Еллефсон поділився скриншотом допису @edaphosauruses у своєму Instagram (наразі його профіль є приватним). Він додав коментар, у якому зазначив, що відео та листування поширює третя особа, яка не повинна їх мати, і робить це вириваючи інформацію з контексту, маніпулюючи фактами.

“Хоча я цим не пишаюся, це приватна взаємодія дорослих була вирвана з контексту і поширена з маніпуляціями, щоб завдати максимальної шкоди моїй репутації, моїй кар’єрі та моїй родині”, — написав він.

Довідка. Megadeth — це американський треш-метал гурт з міста Лос Анджелес, штат Каліфорнія. Колектив у 1983 році засували гітарист та вокаліст Дейв Мастейн, якого перед цим вигнали з гурту Metallica через проблеми з алкоголем, наркотиками й конфлікти з іншими музикантами, та бас-гітарист Девідом Еллефсоном.

За майже 40 років існування гурт випустив 14 студійних альбомів, 5 концертних альбомів, 6 збірок, 2 мініальбомів, 44 сингли. Його учасниками за цей час встигли побувати близько двох десятків музикантів. Виключений з колективу Еллефсон залишав гурт на кілька років і повернувся у 2010.