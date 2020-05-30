Музыкальный проект Александра Положинского и Ивана Марунича "Ол.Ів.'Є" презентовал новую песню "Богема и Элита".

Об этом Положинский сообщил на своей странице в Facebook.

Примечательно, что название последней этой весной песни группа выбрала вместе со слушателями.

“Итак, ваше голосования определило название! Встречайте очередную положительную песню “Ол.Ів.’Є” – как вы и просили”, – отметил Положинский.