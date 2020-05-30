Об этом Положинский сообщил на своей странице в Facebook.
Примечательно, что название последней этой весной песни группа выбрала вместе со слушателями.
“Итак, ваше голосования определило название! Встречайте очередную положительную песню “Ол.Ів.’Є” – как вы и просили”, – отметил Положинский.
- Ранее музыкант, бывший лидер группы “Тартак” Александр Положинский записал песню в новом проекте “Ол.Ів.’Є”.
- Напомним, в начале февраля певец и лидер украинской группы “Тартак” Александр Положинский заявил, что уходит из проекта.