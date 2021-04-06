Анонс появился на странице группы в Instagram.
“Мы покопались в Radiohead Public Library и нашли еще несколько концертов из жизни, к которой все мы стремимся вернуться. Благодаря науке и вакцинам мы на шаг ближе к этому”, — отметили музыканты.
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Группа объявила, что каждую пятницу будет публиковать видео с концертов. Первое видео будет опубликовано в 18:00 по Киеву 9 апреля.
Посмотреть архивные видео группы можно будет на официальном YouTube-канале группы.
- Напомним, в прошлом году в апреле, когда пандемия только набирала обороты, группа также решила порадовать фанатов записями своих культовых концертов.
- В июне участники Radiohead выпустили фирменные пазлы на тысячу фрагментов.