Анонс появился на странице группы в Instagram.

“Мы покопались в Radiohead Public Library и нашли еще несколько концертов из жизни, к которой все мы стремимся вернуться. Благодаря науке и вакцинам мы на шаг ближе к этому”, — отметили музыканты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radiohead (@radiohead)

Группа объявила, что каждую пятницу будет публиковать видео с концертов. Первое видео будет опубликовано в 18:00 по Киеву 9 апреля.

Посмотреть архивные видео группы можно будет на официальном YouTube-канале группы.