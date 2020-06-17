Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила ароматические свечи под названием "Пахнет как мой оргазм".

Об этом сообщается на сайте бренда Goop, владелицей которой является актриса.

В январе 2020 года Пэлтроу порадовала фанатов коллекцией аромасвечей с цветочным ароматом. Новинка получила название “Она пахнет, как моя вагина”.

Спустя 5 месяцев Пэлтроу презентовала свечи с не менее ярким названием — “Пахнет как мой оргазм”. В описании товара на сайте бренда указано, что аромат был создан Пэлтроу в сотрудничестве с парфюмерной маркой Heretic. Свечи пахнут грейпфрутом, нероли, ягодами черной смородины, зеленым чаем и турецкой розой.

“Аромат сексуальный, удивительный и вызывает дикое привыкание”, — отметили в Goop.

Приобрести такую свечу можно на $75 (около 2 тысяч гривен).