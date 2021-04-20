Компанія H&M запустила нову ініціативу з оренди костюмів під назвою One/Second/Suit, покликану допомогти в пошуку роботи.

Про це повідомляє міжнародна платформа моди FashionUnited.

Зокрема, клієнти компанії зможуть абсолютно безкоштовно орендувати костюм на 24 години.

Зазначається, що H&M провела дослідження, яке показало, що потенційні роботодавці оцінюють кандидата з перших вражень за одну секунду.

Компанія запустила цю послугу, щоб допомогти співбесідникам справити хороше перше враження і не упустити можливість працевлаштування.

Послуга була запущена 15 квітня в Великій Британії і почне працювати в США 13 травня.