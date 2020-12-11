Мать и дочь украсили январскую обложку немецкого Vogue, сообщила Клум в своем Instagram.

Для многих это стало неожиданностью, ведь Клум практически никогда не публиковала фото дочери.

На фото Хайди и Лени позируют в изысканных парных костюмах от Versace. Обе выбрали яркие цвета.

Появление Клум-младшей на обложке глянца положило начало ее модельной карьеры. Об этом Хайди отметила в своем Instagram.

“Я уверена, что тебя ждут захватывающие приключения. Vogue – это лучший способ начать карьеру, о которой ты мечтаешь. И даже если мне будет немного трудно отпустить тебя в этот мир, я всегда буду делать все, чтобы ты была счастлива и чтобы твои мечты сбылись. Я горжусь тем, что я твоя мама”, – трогательно написала Клум.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)