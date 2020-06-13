Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум обвинили в дискриминации людей, основанной на том, как выглядит их тело.

Об этом сообщают #Буквы.

Супермодель Хайди Клум является членом жури американского талант шоу “America’s Got Talent 2020”. Накануне в эфире шоу произошел инцидент с ее участием, за которым последовала бурная реакция зрителей и пользователей Сети.

На этапе конкурсного отбора в шоу приняла участие plus-size танцовщица Аманда ЛаКонт.

В шоу она исполнила танец под песню “Nails Hair Hips Heels” Тодрика Холла. Появление ЛаКонт на сцене сопровождалось бурной положительной реакцией ведущего, зрителей, находящихся в зале, а также членов жюри: всех за исключением Хайди Клум.

Во время выступления зрители и жюри активно поддерживали танцовщицу, в конце судьи даже аплодировали ей стоя. В то же время Клум была недовольна выступлением и нажала красную кнопку, что сигнализирует о нежелании досматривать выступление до конца. За этим последовала волна недовольных выкриков зрителей.

После этого поступка на Хайди обрушилась волна критики. В Сети началась активная кампания в поддержку ЛаКонт: пользователи начали снимать видео с положительной реакцией на ее выступления, а также писать ей комментарии в соцсетях. Ряд популярных СМИ написали статьи, в которых обвинили Клум в бодишейминге.

В настоящее время модель не ответила на обвинения.

Сама же танцовщица написала: “Я много лет имею дело с бодишеймерами и такими людьми, как Хайди, считающими, что я недостаточно хороша. Но я заставлю ее взять свои слова обратно”.