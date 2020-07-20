47-летняя звезда активно делится с подписчиками фото и видео о том, как она проводит время: занимается спортом, общается с друзьями или участвует в съемках шоу “America’s Got Talent 2020”.

Во время карантина одним любимых занятий Клум стало также написание картин.

На новом снимке Клум показала, как преступает к созданию очередной картины: модель стоит перед белым холстом в белом бикини, вокруг лежат краски, кисточки и другие принадлежности для рисования.

В подписи к фото Клум предложила подписчикам попробовать отгадать, что будет изображено на новой картине.