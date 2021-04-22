Apple піддалася атаці з використанням програм-вимагачів. Зловмисники зламали одного з ключових постачальників Apple - тайваньську Quanta Computer.

Про це повідомляє видання The Verge.

Хакери вкрали безліч інженерних і виробничих схем поточних і майбутніх продуктів у Quanta.

Атаку на системи Quanta Computer зробила російська хакерська група REvil, яка також відома під назвою Sodinokibi. Група вже почала публікувати вкрадені креслення 20 квітня, після того, як Quanta відмовилася заплатити викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Тепер зловмисники сподіваються змусити Apple заплатити викуп до 1 травня, обіцяючи й надалі публікувати нові дані, які вдалося роздобути.

Quanta підтвердила, що її сервери були зламані: “Група інформаційної безпеки Quanta Computer працювала з зовнішніми ІТ-експертами у відповідь на кібератаки на невелику кількість серверів Quanta”. При цьому наголошується, що злом “не зробить істотного впливу на діяльність компанії”.

Хакери REvil вже неодноразово здійснювали подібні атаки з використанням програм-вимагачів, при цьому група також виконувала аналогічні зломи Acer.

Quanta Computer ще не розповіла, що конкретно було вкрадено хакерами, але зображення, опубліковані REvil, поки включають схеми редизайну iMac.

У представлених файлах також містяться виробничі схеми для вже випущеного MacBook Air 2020 M1 2020 року і ще не випущеного ноутбука з додатковими портами.