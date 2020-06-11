Об этом сообщили в медиаконгломерате Hearst Corporation, который владеет журналом.
“Представляем Самиру Наср, нового главного редактора Harper’s Bazaar US”, — говорится в сообщении.
Также Hearst опубликовали видеообращение Наср, в котором она рассказала, что испытывает гордость за то, что была назначена на эту должность “в этот конкретный момент в истории страны”.
Наср выразила солидарность с протестующими и активистами, которые вышли на улицы по всей Америке после убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе.
“Я вижу вас, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем объединить усилия, чтобы усилить идею равенства, потому что жизни темнокожих имеют значение”, — сказала она.
Справка. Harper’s Bazaar — журнал о моде, впервые вышедший в США 1867 как еженедельник Harper’s Bazar. Сейчас журнал выходит раз в месяц. Издание позиционирует себя как гид по стилю для тех, кто хочет следовать последним трендам.
- Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов против расизма и полицейского насилия бренд L’Oreal решил возобновить сотрудничество с темнокожей транс-моделью Манро Бергдорф, которую три года назад уволили за слова о “расовом насилии белых людей”.