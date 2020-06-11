Журнал о моде Harper's Bazaar впервые за 153 года существования назначил на должность главного редактора темнокожую женщину. Им стала Самира Наср.

Об этом сообщили в медиаконгломерате Hearst Corporation, который владеет журналом.

“Представляем Самиру Наср, нового главного редактора Harper’s Bazaar US”, — говорится в сообщении.

Также Hearst опубликовали видеообращение Наср, в котором она рассказала, что испытывает гордость за то, что была назначена на эту должность “в этот конкретный момент в истории страны”.

Наср выразила солидарность с протестующими и активистами, которые вышли на улицы по всей Америке после убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе.

“Я вижу вас, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем объединить усилия, чтобы усилить идею равенства, потому что жизни темнокожих имеют значение”, — сказала она.

Как сообщает американский телеканал CNN , ранее Самира Наср была исполнительным директором издания Vanity Fair.

Harper’s Bazaar US она возглавит уже в июле, став первым за 153 года существования журнала темнокожим главным редактором.

Справка. Harper’s Bazaar — журнал о моде, впервые вышедший в США 1867 как еженедельник Harper’s Bazar. Сейчас журнал выходит раз в месяц. Издание позиционирует себя как гид по стилю для тех, кто хочет следовать последним трендам.