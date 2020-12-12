Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Фильм, который будет снимать Джеймс Мэнголд, станет последним исполнением роли Джонса для 78-летнего Форда.

Премьера пятой части франшизы намечена на середину лета 2022 года.

В интервью 2013 года Харрисон Форд отметил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы вернуться на экраны в качестве авантюриста.

“Для меня в этом персонаже было интересно то, что он побеждал, обладал храбростью, остроумием, интеллектом, был напуган, но тем не менее сумел выжить”, – отметил он.

Актер дебютировал в роли искателя приключений в 1981 году в кинокартине “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега” и сыграл в следующих трех эпизодах серии — “Индиана Джонс и храм судьбы” (1984 год), “Индиана Джонс и последний крестовый поход” (1989 год), и “Индиана Джонс и королевство хрустального черепа” (2008 год).