Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Фильм, который будет снимать Джеймс Мэнголд, станет последним исполнением роли Джонса для 78-летнего Форда.
Премьера пятой части франшизы намечена на середину лета 2022 года.
В интервью 2013 года Харрисон Форд отметил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы вернуться на экраны в качестве авантюриста.
“Для меня в этом персонаже было интересно то, что он побеждал, обладал храбростью, остроумием, интеллектом, был напуган, но тем не менее сумел выжить”, – отметил он.
Актер дебютировал в роли искателя приключений в 1981 году в кинокартине “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега” и сыграл в следующих трех эпизодах серии — “Индиана Джонс и храм судьбы” (1984 год), “Индиана Джонс и последний крестовый поход” (1989 год), и “Индиана Джонс и королевство хрустального черепа” (2008 год).
- Ранее сообщалось, что дату премьеры пятого фильма о приключениях Индианы Джонса перенесли с 10 июля 2020 года как минимум на год.