Писательница Джоан Роулинг запустила проект Harry Potter At Home, в рамках которого знаменитости будут читать вслух ее книгу о мальчике-маге.

Об этом сообщили на сайте издательства Wizarding world.

Цель проекта – “принести мир Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на карантине”.

“Harry Potter At Home – это наш способ принести магию в дома людей, которые сейчас находится на карантине. Эти видео лишь один из многих вариантов как провести время дома. Будь ты один, с друзьями или семьей”, – указано на сайте.

Проект стартовал 5 мая. Знаменитости поочередно будут читать по одной главе из книги “Гарри Поттер и философский камень” на протяжении недели.

Так как в книге 17 глав, проект рассчитан на такое же количество недель.

Первую главу первой книги о приключениях Гарри Поттера прочитал Дэниел Рэдклифф, актер, сыгравший мальчика-мага во всех частях экранизаций книг.

Также в проекте примут участие писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким.